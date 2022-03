A është Ronaldo i lumtur te Manchester United? Ja si përgjigjet Rangnick

Trajneri i përkohshëm i Manchester United, Ralf Rangnick akuzohet se nuk është fajtorë për formën jo të mirë të Cristiano Ronaldos te “Djajtë e Kuq”.

Ndërsa në media raportohet se portugezi nuk ka gjetur mbështetje të plotë, Rangnick theksoi së fundmi se nuk e sheh si të nevojshme ta pyesë sulmuesin nëse ndihet i lumtur.

Lajmet se Ronaldo mund të largohet nga “Old Trafford” prej kohësh po qarkullojnë në mediat britanike, e jo vetëm.

I pyetur për gjendjen fizike të Ronaldos përpara ndeshjes në shtëpi me Tottenhamin të shtunën, Rangnick, tha: “Ai rifilloi stërvitjen dje, u stërvit gjithë ditën dhe ishte mirë. Unë mendova se do të ishte në gjendje të luante nesër.”

Ndërsa i pyetur nëse mes tij dhe portugezit kishte përplasje, në konferencën e zhvilluar në prag të ndeshjes me “Spurs”, Rangnick theksoi se nuk e di nëse Ronaldo ka probleme me të.

“Nuk e di, nuk e kam pyetur nëse është i lumtur. Për mua është e rëndësishme që ai të jetë sërish në formë. Do të shohim me cilin formacion do të luajmë nesër”,-theksoi tekniku.