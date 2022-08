“A jeni xhelozë ju në Barcelonë”, klubi rus prezanton ishin e Interit dhe tallet me katalanasit

Klubi i Spartakut të Moskës në Rusi ka prezantuar së fundmi transferimin më të ri në merkato teksa bëhet fjalë për ish-futbollistin e Lazios dhe Inter në Serie A, Keita Balde. Futbollisti 27-vjeçar ka firmosur një kontratë trevjeçare me moskovitët ndërsa do të mbajë veshur fanellën me numrin nëntë.

Ndërkohë, skuadra përgjegjëse e klubit rus në rrjetet sociale nuk ka mundur të qëndrojë indiferente ndaj vështirësisë së Barcelonës për të regjistruar lojtarët e afruar në merkato dhe është tallur me katalanasit. “Duke regjistruar një blerje të re pa asnjë lloj problemi, a jeni xhelozë ju në Barcelonë”, shkruhej në llogarinë zyrtare të Spartak Moskë duke ironizuar Barcelonën.

Një postim që ka bërë xhiron e rrjeteve sociale, teksa te Spartak Moskë njihen për ironitë e tilla ndërsa në të kaluarën “pre” ka qenë edhe Bayern Munich.