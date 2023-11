Abissnet Superiore për vajza, publikohet agjenda e javës së gjashtë

Java e gjashtë e kampionatit “Abissnet Superiore” për vajza do të luhet e ndarë në dy ditë: të shtunën dhe të dielën. Takimi i parë do të jetë mes Skënderbeut dhe Tiranës, që do të zhvillohet të shtunën (12:00).

Korçaret do të kërkojnë të marrin pikët e para, pasi deri më tani nuk kanë grumbulluar asnjë pikë. Megjithatë, ndaj vajzave bardheblu nuk do të jetë e lehtë, pasi numërojnë pesë fitore në po aq ndeshje dhe synojnë të vijojnë me ecurinë pozitive.

Të dielën do të zhvillohen katër sfidat e tjera të javës. Apolonia pret në shtëpi ekipin e Lushnjes, një ndeshje e lehtë në letër për fieraket. Takimi është planifikuar të nisë në orën 11:00. Nga ana tjetër, në orën 12:00 do të luhet sfida mes vajzave të Gramshit dhe të Kinostudios.

Ndeshja është planifikuar të zhvillohet në Gramsh, me kryeqytetaset që do të synojnë rezultatin pozitiv për të mos humbur terren me kreun.

Në orën 13:30 në stadiumin “Arena e Demave”, vajzat e kuqe do të presin Teutën. Në një sfidë interesante ku të dyja ekipet do të kërkojnë të marrin maksimumin. Takimi i fundit i javës së gjashtë do të luhet mes vajzave të Vllaznisë dhe Laçit, ora 14:00.

Në “Reshit Rusi”, kampionet në fuqi të vendit do të synojnë të vijojnë ecurinë pozitive, aty ku kryesojnë me plotë meritë. Me 15 pikë, po aq sa Tirana, por shkodranet qëndrojnë në krye falë golavarazhit më të mirë.

Ndeshjet e javës së gjashtë:

Skënderbeu-Tirana, e shtunë, ora 12:00

Apolonia-Lushnja, e diel, ora 11:00

Gramshi-Kinostudio, e diel, ora 12:30

Partizani-Teuta , e diel, ora 13:30

Vllaznia-Laçi, e diel, ora 14:00