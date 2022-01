Ademi: E kisha pritur shumë këtë gol, do japim maksimumin që Egnatia të mbijetojë

Njeriu i ndeshjes në sfidën Egnatia-Vllaznia ishte Ilirid Ademi. Ish-lojtari i Laçit duhej të transferohej te Egnatia për të gjetur golin e parë në Abissnet Superiore. Pas ndeshjes i intervistuar nga Supersport, Ademi theksoi:

“Në ndeshjen e parë me Partizanin, bëmë një ndeshje të mirë në pjesën e parë, në pjesën e dytë ramë. Na ndodhën disa gabime dhe ndeshja shkoi 0-3. Sot u mobilizuam mjaft mirë, e dinim që kishim përballë një Vllazni shumë të fortë. Mund të dilnim me 3 pikë, nëse luftonim më shumë. Por mendoj se edhe me 1 pikë jemi në rregull.

“Më ka munguar ky gol. E kam dëshiruar shumë. E kam pritur shumë. Jam shumë i lumtur që shënova, edhe ndeshjet e tjera, shpresoj të shënoj”.

Te Laçi kam kaluar mjaft mirë, ka superskuadër, superçuna. Fati nuk ka qenë me mua. Egnatia është një fillim i ri, do luftojmë shumë për ambiciet që kemi. Do bëjmë çmos që të qëndrojmë në Abisnet Superiore", u shpreh Ademi.