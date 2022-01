Adnan Januzaj vendos të qëndrojë në San Sebastian, gati rinovimi i kontratës

Adnan Januzaj do të rinovojë kontratën me Real Sociedadin edhe për tri sezone të tjera. Pra, futbollisti me origjinë shqiptare do të jetë pjesë e ekipit bask deri në qershor të vitit 2025. Bisedimet për marrëveshjen e re janë mbyllur, tashmë kam mbetur vetëm që futbollisti me pasaportë belge të hedhë të zezën mbi të bardhë.

Januzajt nuk i kishte pëlqyer oferta e parë që ka marrë nga Real Sociedad, duke vlerësuar kontributin e tij në “Anoeta”. Ai pretendonte një pagë më të lartë dhe kërkoi më shumë kohe për të marrë një vendim, i këshilluar nga përfaqësuesi i tij, i vetëdijshëm se mund të merrte oferta nga klube të tjera në merkaton e janarit.

Përfaqësuesi i tij, Mino Raiola, ka marrë oferta që janë vlerësuar (flitet për Sevillan dhe Napolin), por që Januzaj nuk është bindur. Belgu ka dashur ta vazhdojë karrierën në ekip bask.