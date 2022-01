Ajaxi fiton duelin me rivalët, ngjitet në krye

Ajaxi i Amsterdamit mposht për herë të dytë në këtë sezon skuadrën rivale për titullin e Eredivisies, PSV Eindhoven. “Harkëtarët” shënuan nga një gol në çdo pjesë të “Philips Stadion”, duke e bërë të pavlefshëm finalizimin e sulmuesit gjerman, Mario Gotze, për rezultatin e përkohshëm 1-1.

19-vjeçari Brobbey i dha epërsinë fillestare skuadrës së drejtuar nga ten Hag në minutën e 34-t. Pjesa e parë u mbyll me avantazhin minimal të miqve nga Amsterdami, por vendësit do të barazonin me kampionin e botës me Gjermaninë në vitin 2014, Gozte, që shfrytëzoi më së miri pasimin e Veerman.

Ndeshja ishte e ndezur në minutat në vazhdim, por fatin për të shënuar e parën miqtë, që kaluan për herë të dytë në epërsi me Mazraoui në të 74-tën. Asgjë nuk ndryshoi në fundin e ndeshjes, me “Harkëtarët” që marrin kreun me dy pikë më shumë se Eindhovenit.