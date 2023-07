Akord i ri mes United dhe Rashford, “Djajtë e Kuq” mbushin xhepat e sulmuesit

Marcus Rashford ka arritur një marrëveshje të re me Manchester United sa i përket rinovimit të tij me “Djajtë e Kuq”. Sulmuesi anglez do të përfitojë 375 mijë paund në javë dhe do të firmosë një kontratë 5-vjeçare teksa më herët Rashford kishte refuzuar një ofertë nga francezët e PSG.

Drejtuesit janë duke përgatitur një kontratë afatgjatë për sulmuesin, cili sezonin e fundit shënoi 30 gola në 56 ndeshje në të gjitha kompeticionet. Kontrata e mëparshme e Rashford skadonte në vitin 2024, ndërsa sipas “The Athletic” kontrata e re do të përfundojë në vitin 2028. Pritet që paga e anglezit të rritet nga 250 mijë në 375 mijë paund në javë. Dhe me pagën e re Rashford katapultohet i katërti në listën e lojtarëve më të paguar në Premier League.

Vetëm Haaland dhe De Bruyne të Manchester Cityt dhe Mohamed Salah I Liverpool paguhen më shumë se anglezi tashmë. Me Norvegjezin që përfiton 865 mijë paund në javë dhe De Bruyne dhe Salah me nga 400 mijë paund në javë. Me kontratën e re shuhen shpresat e PSG për të përfituar shërbimet e sulmuesit të “Tre Luanëve”.

Rashford është cilësuar si një nga prodhimet më të mira të akademisë së “Djajve të Kuq” dhe në 359 ndeshje ka shënuar 123 gola që nga debutimi i tij me ekipin e parë në vitin 2016, gjithashtu ka luajtur edhe 56 ndeshje me përfaqësuesen e Anglisë duke shënuar dhe 16 gola. Marcus Rashford do të jetë në qendër të projektit të trajnerit Ten Hag, me shpresën se golat e tij do ta ndihmojnë ekipin për të arritur objektivat e sezonit.