Akord me sulmuesin, Chelsea ofron miliona dhe një mbrojtës për Barcelonën

Merkato e Chelsea vazhdon të jetë e fokusuar te Pierre-Emerick Aubameyang. Sulmuesi nga Gaboni nuk bën më pjesë në planet e Barcelonës dhe ka zgjedhur të rikthehet në Premier League, kampionat ku luajti me Arsenalin në periudhën janar 2018-janar 2022.

“Blutë e Londrës” kanë arritur marrëveshjen me agjentin e kapitenit të kombëtares afrikane. The Athletic raporton se klubi anglez ka ofruar 15 milionë euro + kartonin e Marcos Alonso për të mbërritur te sulmuesi 33-vjeçar.

Emri i mbrojtësit të majtë spanjoll lidhet prej kohësh me një transferim në “Camp Nou”, ndërkohë që tani pritet përgjigja spanjolle në lidhje me propozimin e fundit nga Londra, me katalanasit që kanë kërkuar 30 milionë euro për kartonin e Aubameyang.

Goleadori i njohur bëri shumë mirë me Barcelonën në fazën e dytë të sezonit të kaluar. Ai ia doli të shënojë 13 gola në 23 ndeshje të zhvilluara me ekipin e Xavit në të gjithë kompeticionet.

