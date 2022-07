Akord për 60 milionë €/ Tjetër mbrojtës për Tuchel, Chelsea fiton garën me Barçën

Chelsea ka fituar konkurrencën me Barcelonën për shërbimet e Jules Kounde. Qendërmbrojtësi i Sevillas do të vijojë karrierën në “Stamford Bridge”, teksa klubi anadaluzian do të përfitojë rreth 60 milionë euro nga shitja e tij.

23-vjeçari, i cili mund të luajë edhe si mbrojtës i djathtë, ka zhvilluar paraqitje pozitive në 3 sezonet e fundit me Sevillan, ndërkohë që vitin e kaluar debutoi me kombëtaren e Francës.

After developments today, Chelsea are getting close to agreeing a £51.1m fee to sign Jules Kounde. As of right now, no offer from Barcelona. Kounde is open to both teams and has previously already agreed verbal terms to join Chelsea.https://t.co/eigCuJtf02

— Simon Phillips (@siphillipssport) July 19, 2022