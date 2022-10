Akuza nga Amerika/ Maskota e NBA-së me pagë sa trefishi e lojtares më të paguar në WNBA

Angel McCoughtry, basketbolliste e Minnesota Lynx dhe 5 herë pjesëmarrëse në “All Star Game” në WNBA, ka shpërndarë një postim shumë kritik në Twitter, duke komentuar pagën prej 625 000 dollarësh në vit të Rocky-t, maskotës sw Denver Nuggets të NBA-së.

“Mund të mësoj lehtë që të jem maskotë”, shkroi në Twitter dy herë pikëshënuesja më e mirë e WNBA-së, duke ndarë të dhëna mbi diferencën e madhe mes pagës së maskotës më të paguar në NBA dhe lojtares më të mirë në WNBA.

