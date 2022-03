Alain Giresse: I kënaqur sidomos për Dellovën, motiv për lojtarët e ligës së Kosovës

Për Alain Giresse debutimi me Kosovën ishte fantastik, me një fitore të thellë që injekton optimizëm te “dardanët”. Pas sfidës me Burkino Fasos, trajneri francez deklaroi:

“Është shumë e rëndësishme të debutosh me fitore dhe pa dyshim cilësia e treguar nga futbollistët, golat më bëjnë të lumtur”.

Formacioni: “Siç e kam thënë më parë, kam tentuar t’i jap mundësinë gjithsecilit. Ndaj Zvicrës do të aktivizoj të tjerët, me synimin për t’ua dhënë të gjithëve mundësinë.”

Fitore e thellë: “Pa dyshim një fitore më shumë rëndësi, aq me tepër në “Fadil Vokrri”, pasi ish-presidentin e njihja personalisht. Është edhe një fitore simbolike edhe për të.

Lojtarët e veçantë: “Jam shumë i kanaqur me lojtarët debutues, sidomos për Dellovën, sepse vjen nga kampionati i Kosovës, i kemi dhënë mundësi për të luajtur. Do të jetë motiv për lojtarët që luajnë në ligën e Kosovës.”

Komunikimi: “Komunikimin e bëjmë në frëngjisht, sepse ka lojtarë që dinë frëngjisht, pak anglisht, gjithashtu pak spanjisht. Pastaj, për të kryer një zëvendësim mjaftojnë gjestet.”