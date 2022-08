Alioski rikthehet në futbollin europian, firmos me klubin e njohur turk

Ezgjan Alioski transferohet te Fenerbahce. Mesfushori 30-vjeçar shqiptar, që luan me Maqedoninë e Veriut është prezantuar zyrtarisht te klubi turk, ku vjen me formulën e huazimit një vjeçar me të drejtë blerjeje.

Kartoni i Alioskit është në pronësi të klubit saudit Al Ahli, ku u transferua verën e kaluar dhe shënoi 6 gola në 23 ndeshje, megjithatë duket se futbollistin e mori malli shumë shpejt për futbollin europian.

I lindur në Prilep, Ezgjan Alioski është rritur te të rinjtë e Young Boys, ndërsa më pas ka veshur edhe fanellat e skuadrave si Lugano e Leeds United dhe tani është gati të nisë një aventurë të re, në klubin e njohur turk.