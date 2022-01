Allegri: Është shpejt të flasim për titullin, ja si është gjendja e Dybala

Massimiliano Allegri nuk mendon se Juventusi duhet të mendojë për Scudetton përpara ndeshjes së kundër Milanit. “Bardhezinjtë” aktualisht janë në vendin e 5-të në tabelën e Serie A me 41 pikë, nëntë më poshtë liderit të ligës Inter dhe shtatë pas kuqezinjve të Milan. Ata janë në një periudhë të formës së mirë, pasi kanë fituar katër nga pesë ndeshjet e tyre të fundit në ligë.

Duke folur me gazetarët e mbledhur në një konferencë për shtyp, Allegri diskutoi fillimisht formën e fundit të Juventusit.

“Po përjetojmë një periudhë të mirë, por rruga është ende e gjatë, jemi ende prapa në tabelën e Seria A. Do të jetë një ndeshje e shkëlqyer, është për të ardhur keq që duhet ta luajmë me vetëm me 5000 shikues, por është ende Juventus-Milan”.

Ai foli për gjendjen e Federico Bernardeschi dhe pjesës tjetër të skuadrës.

“Ne ende duhet të stërvitemi dhe unë duhet të vlerësoj gjithçka. Të gjithë janë mirë, përveç Bonuçit dhe Ramsey, i cili ka qenë negativ, por është në rrugëdalje. Pas stërvitjes do të di se çfarë formacioni të bëj.”

Trajneri italian komentoi objektivat e ‘bardhezinjve’ për këtë sezon dhe pse është shumë herët për të folur për titullin e ligës.

“Të mos shkojmë shumë larg me gjërat, ndërkohë le të përpiqemi të marrim një rezultat të mirë nesër kundër Milan, i cili ka bërë shumë mirë në një vit e gjysmë të fundit. Urime për Piolin, ata po luftojnë për Scudetton. Duhet të qëndrojmë me ta dhe të arrijmë në fund të shkurtit në gjendjen më të mirë të mundshme. Nëse do të flisnim për Scudetton, do të flisnim për gjëra që nuk kanë kuptim tani.”

Allegri theksoi se nuk mendon se ndeshja e nesërme është një çështje për të fituar kundër një ekipi të katërt më të mirë.

“Nuk është çështje të fitosh kundër njërit prej katër më të mirëve është çështje të fitosh sepse është një ndeshje e rëndësishme. Shpresojmë që nesër të jetë hera e parë.”

Ai foli shumë mirë për sulmuesin argjentinas Paulo Dybala, kontrata e të cilit skadon në fund të këtij sezoni.

“Paulo është më mirë fizikisht, po rritet, është shumë i qetë. Kjo e ndihmon sepse është më i lirë për të luajtur, ka më pak përgjegjësi, jam shumë i kënaqur me atë që po bën. Mendoj se ai do të na japë shumë nga tani deri në fund të sezonit.”-tha ndër të tjera Allegri.