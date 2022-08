Allegri “me dorë të hekurt”, dënon keq sulmuesin para ndeshjes me Atletico Madrid

Sulmuesi i Juventusit, Moise Kean, nuk do jetë as në stol në miqësoren kundër Atletico Madridit, që do të fillojë në orën 18:00 në Continassa.

Një vendim befasues ky i Allegrit, duke qenë se Kean duhej të luante titullar dhe në vend të tij tashmë do të jetë Soule, me këtë të fundit që do të plotësojë treshen e sulmit së bashku me Vlahovic dhe Di Maria.

Sipas raportimeve të medieve italiane, Kean u përjashtua për arsye disiplinore, ai mbërriti me vonesë në grup ditën e sotme. Ndërkohë pas ndeshjes miqësore pritet edhe prononcimi i Allegrit në lidhje me këtë çështje.