Allegri, për finalen e Kupës: Nëse e humbim, do ta quajnë sezon katastrofik për ne

Juventus-Inter, derbi i Italisë vjen për të tretën herë në këtë sezon, por këtë radhë për të ndarë një trofe: Kupën e Italisë. Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri, në konferencën për shtyp të rastit, deklaroi:

“Mbetem i qetë: për ta fituar do të duhet durim dhe qartësi. Do të luajmë kundër një prej skuadrave më të mira të kampionatit. Është një Juve-Inter, një ndeshje që ka qenë gjithmonë shumë e ekuilibruar. Ndoshta episodi i duhur vjen pas 2 minutave të para dhe ndeshja zhbllokohet. Është e rëndësishme ta përballojmë ndeshjen me qetësi dhe kompaktësi”.

Finalja e Kupës së Italisë, për Juventusin, vitet e kaluara ishte si qershia mbi tortë…:

“Dhe tani është e gjithë torta. Kështu që ne do të bëjmë gjithçka për ta sjellë këtë trofe në shtëpi. Duhet të jemi të vetëdijshëm për forcën tonë dhe të jemi të kthjellët. Është e rëndësishme të fillojmë sërish të fitojmë”.

Më pas Allegri iu përgjigj pyetjes më urgjente të kësaj periudhe të fundit. A e shpëton sezonin Kupa e Italisë? “Ne e nisëm keq dhe patëm një ecuri të gjatë. Luajtëm në Champions, u eliminuam, por çdo vit përpiqemi të përmirësohemi. Nëse e fitojmë, nuk do ta konsiderojnë një sukses të rëndësishëm, por nëse e humbim, do të jetë një sezon katastrofik për Juventusin. Ne, në ekip dhe në klub, bëjmë vlerësime të ndryshme.”