Allegri pesimist për Pogba: Nuk ka bërë ende as një metër vrap

Paul Pogba u rikthye me bojë në Torino verën e kaluar, megjithatë tifozët e Juves nuk e kanë parë ende në fushë dhe duket se do të duhet të presin ende.

Mesfushori francez u dëmtua pa nisur ende sezoni dhe nuk ia doli të marrë pjesë as në Botërorin e Katarit, ndërsa gjendja e tij jep pak shpresa edhe për trajnerin Allegri.

Përtej pritshmërive, ky i fundit deklaroi se do të jetë e vështirë që Pogba të zbresë në fushë para muajit shkurt, teksa komentoi edhe gjendjen e Federico Chiesës i cili nuk është rikthyer ende në formën e tij më të mirë.

“Mjaft folët për rikthimin e Pogba, pasi ajo ditë është ende e largët. Ai nuk ka bërë ende asnjë metër vrap, nuk ka bërë asnjë minutë stërvitje, ndaj nuk mund të planifikojmë rikthimin në fushë. Të shohim si do të ecë rikuperimi, por nuk besoj se do të luajë para muajit shkurt. Chiesa vjen nga një dëmtim i rëndë dhe duhet ta menaxhojmë mirë, për të mos rrezikuar. Ka një lodhje muskulore dhe me pak ditë pushim do të rikuperojë mirë”, u shpreh Allegri.