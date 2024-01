Alonso nuk mendon për “pensionin”: Vendimet i marr nga ndjesia, jo nga mosha!

Fernando Alonso nuk njeh moshë dhe përgatitet të nisë një tjetër sezon në Formula 1. Veterani spanjoll i Aston Martin, theksoi së fundmi se nuk udhëhiqet nga numri në pasaportën e tij, por nga ndjesia në pistë. Alonso u shpreh se nuk ka ardhur ende momenti për të menduar tërheqjen nga bota e shpejtësisë.

“Nëse një dtë do të kem ndjesinë se nuk mundëm më, atëherë do të jem i pari që do të ngre duart lart dhe do të dorëzohem. Por, ky moment nuk ka ardhur ende. Sezoni i ri parashikohet sërish i vështirë, e di që do të kemi garë të fortë me dy RedBullët, dy Mercedesët dhe dy Ferrarit. Më duket një mission gati i pamundur të renditemi mes tret ë parëve, por do të tentojmë”, u shpreh Alonso.