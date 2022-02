Altin Lala: Politika t’i rrijë larg futbollit, Duka ka bërë punë të mirë

Altin Lala, ish-kapiteni legjendar i kombëtares shqiptare, duke folur në emisionin “Sport Magazine” që transmetohet në “Ora News”, është shprehur se politika duhet të qëndrojë larg zgjedhjeve në FSHF, dhe se ky diskutim në një vend të zhvilluar as nuk çohet ndërmend të ndodhë.

Gjithashtu Lala theksoi se vitet në postin e FSHF-së, nuk i ulin pikë Armand Dukës, përkundrazi, vitet e fundit po flasin në favorin e tij me arritjet e futbollit shqiptar. Fundja, kush do ta mendonte se një finale e Europës do të zhvillohej në Tiranë?

“Sa herë ka zgjedhje në Shqipëri, ka edhe problematika, si në zgjedhje vendore dhe ato të FSHF-së. Nuk lë shije të mirë te futbolli. Në vendet e zhvilluara nuk ka lidhje fare politika dhe futbolli. Është inekzistente politika në futboll. Futbollin e ndjekin shumë njerëz, e shohin shumë dhe prandaj duan të përzihen edhe politikanët. Nuk është fare legjitime.

Politikanët kanë shumë punë të tjera përpara se të merren me sportin. Futbolli ka ecur shumë mirë. Armand Duka është menaxher shumë i mirë në tërësi; duhet të jesh ekonomist dhe menaxher i mirë. Dikush mund të thotë se ai ka vite aty në post, por nga ana tjetër ka bërë edhe punë të mirë. Kujt do ia merrte mendja para 5 vitesh që do zhvillohej një finale në Shqipëri?

Kjo është arritje e madhe për Shqipërinë. Politika duhet të shtyjë përpara për futbollin. Shpresoj se ardhja e Ceferin do të japë zgjidhje. Për sa kohë që Duka ka energji dhe po vazhdon që të bëjë mirë, atëherë pse jo që të vazhdojë.

Për shembull: te Bayern Munchen është edhe Uli Hoenes, një nga menaxherët më të mirë të futbollit. Ka qenë aty për 40 vite, e dërgoi shumë lart Bajernin. Nuk dua të bëj krahasim, por paralelizëm ka në këtë pjesë”, deklaroi 46-vjeçari mirditor, autor i 79 ndeshjeve dhe tre golave me kombëtaren kuqezi.