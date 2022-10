“Analizë KUQ E ZI”/ Nga porta në sulm, cilët janë lojtarët me më shumë prezenca

Shqipëria luan ndaj Arabisë Saudite në Abu Dabi në 26 tetor. Trajneri Edi Reja ka ftuar 14 futbollistë nga Kategoria Superiore për këtë test miqësor, në të cilin lojtarët e kampionatit shqiptar do kenë mundësinë të tregojnë vlerat e tyre.

Emisioni “Analizë KUQ E ZI”, që zhvillohet çdo të hënë (18:00) në SportNews nën drejtimin e gazetarit Sokol Xhihani dhe Fation Bardhit, videoanalisti i Kombëtares U19, publikuan numrin e ndeshjeve dhe minutat e përfituara deri në këtë fazë të sezonit nga lojtarët e thirrur nga trajneri Reja.

PORTA

Sa i përket portës kanë marrë ftesë emra si Elhan Kastrati, Gentian Selmani dhe Arlis Shala. Më shumë se të gjithë ka luajtur Kastrati me Cittadellan në Serie B, ndërkohë që ish-portieri i Laçit numëron vetëm një takim me Bolusporin në divizionin e dytë të futbollit turk.

MBROJTJA

Në lidhje me lojtarët e prapavijës që janë ftuar në kombëtaren kuqezi, Eneo Bitri (Partizani) dhe Erdenis Gurishta (Vllaznia) numërojnë nga 11 takime të luajtura në këtë sezon, ndërkohë që pas vijnë Andi Hadroi, Rudolf Turkaj dhe Stivian Janku me nga 10.

MESFUSHA

Në krye sa i përket minutazhit më të lartë, renditen Arbnor Muçolli (Vejle) dhe Lorenco Vila (Teuta), të dy me nga 11 ndeshje të zhvilluara me ekipet respektive, teksa ndiqen nga Esat Mala (Vllaznia) dhe Arinaldo Rrapaj (Partizani) me nga një takim më pak.

SULMI

Fokuso do të jetë te Redon Xhixha dhe Xhuliano Skuka, dy sulmuesit e ekipeve kryeqytetase, ndër më të mirët në Superiore. Lojtari i Partizani numëron 11 sfida, dy më pak për goleadorin e Tiranës, ndërkohë që Sokol Cikalleshi (Al Khaleej) dhe Bekim Balaj (Keciorengucu) numërojnë nga shtatë ndeshje.