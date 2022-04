Analizë Superiore/ Tirana “kampione” e vertikalizimeve, Kukësi “argëtohet” me pasimet

Në emisionin “Analizë Superiore” në Supersport nën drejtimin e Sokol Xhihanit dhe me pjesëmarrjen e videonalistit të kombëtares U19, Fation Bardhi janë pasqyruar statistikisht edhe skuadrat të cilat dallojnë në vertikalizimet në sulm, të cilat më pas i japin një rrezikshmëri më të lartë aksioneve.

Në këtë aspekt dallon Tirana, me bardheblutë që siç vërtetojnë statistikat, provojnë të ashtuquajturat pasime filtruese me një mesatare prej 8.7 herë në një 90 minutësh, me një saktësi prej 31.8%.

Pas kryeqytetasve, në këtë renditje vjen Vllaznia e cila ka një saktësi si ajo e Tiranës, por i provon vertikalizimet në më pak raste, 7.35 herë në një 90 minutësh. Ndërkaq, në treshen e më të mirëve është edhe Teuta, ndërsa Dinamo e Kastrioti janë dy skuadrat që kanë bërë me keq në këtë aspekt.

Ndërkohë, ekipi që bën më shumë pasime në një 90 minutësh është Kukësi me një mesatare prej 441.21, ndërsa pas verilindorëve vjen Dinamo me Laçin ndërsa më keq në këtë statistikë kanë bërë Kastrioti me Skënderbeun. Sakaq, mesatarja e kampionatit për pasime në një 90 minutësh është 341.87 pasime.