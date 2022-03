Analizë Superiore/ Tirana mposhti në derbi Dinamon, një portier më i miri sfidës

Tirana mposhti me rezultatin 1-0 në Elbasan Arena, Dinamon me një gol të shënuar nga braziliani Devid De Silva. Megjithatë, njeriu i ndeshjes i përzgjedhur në emisionin Analizë Superiore në moderimin e Sokol Xhihanit dhe me pjesëmarrjen e videonalistit të kombëtares U19, Fatjon Bardhi ishte portieri Visar Bekaj.

Gardiani i bardhebluve ka shkëlqyer në këtë sezon, ndërsa edhe njëherë shfaqqi aftësitë e tij ndaj dinamovitëve duke u treguar i saktë në disa ndërhyrje gjatë të ndeshjes, mirëpo kulmin e arriti në momentin kur priti penalltinë e Agim Ibraimit katër minuta para se të mbyllej takimi duke ruajtur portën e paprekur.

Bekaj i kuptoi krahun sulmuesit të Dinamos dhe ia doli të grushtonte topin duke hidhëruar blutë. Në këtë formë, 24-vjeçari i dhuroi Tiranës një trepikësh shumë të rëndësishëm për ecurinë e kryeqytetasve drejt titullit numër 26 në histori. Tashmë, kur ka mbetur edhe një sfidë nga faza e tretë për të kaluar më pas tek nëntë ndeshjet e fundit të kampionatit, Tirana udhëheq klasifikimin me 13 pikë më shumë se ndjekësit më të afërt Laçi.