Ancelotti: Barcelona nuk përjashtohet nga gara për titull, edhe nëse e mundim

Carlo Ancelotti tregoi vetëpërmbajtje në në konferencën për shtyp në prag të “El Clasicos” së dytë të sezonit. Për mungesën e Benzemasë, tashmë e konfirmuar, deklaroi: “Në Paris luajti sepse mundi, por këtë herë nuk është stërvitur asnjë ditë me grupin dhe ka ende një shqetësim. Nuk do të shkojë as në grumbullimin e Francës, do të qëndrojë në Madrid”.

Lumturia në tribuna dhe serioziteti në fushë… A është kjo formula?

Nëse në fund të ndeshjes do të ketë gëzim, po. Serioziteti është çelësi, sigurisht. “El Clasico” është ndeshje e veçantë, ku duhet të tregojmë më të mirën. Ne shkojmë me besim.

A do të rrezikonte Benzema nëse do të ishte një finale?

“Ne nuk kemi rrezikuar kurrë. Ndaj Parisit ai nuk rrezikoi, luajti, sepse mundi. Por jo nesër, sepse nuk është stërvitur me grupin”.

Kush do të jetë zëvendësuesi?

Tashmë është vendosur, por nuk do t’jua them.

A mund të fitohet një “El Clasico” pa Benzemanë?

Mendoj se po. Karim është një pjesë shumë e rëndësishme, por pa të duhet të vazhdosh punën dhe të kërkosh zgjidhje të ndryshme.

Mendoni se një nënshkrim me një sulmues si Haaland do të ishte i dobishëm për t’i dhënë frymëmarrje Benzemasë?

Unë nuk jam i shqetësuar. Benzema është 34 vjeç dhe sa herë që kthehet, ka bërë diferencën. Ka shqetësime të vogla. Në këto dy javë ai do të shërohet dhe do të kthehet në jetë i rëndësishëm.

Nëse Barcelona nuk fiton, a është jashtë luftës për La Liga?

Nuk do ta përjashtoja Barcelonën në asnjë rast, sepse do të luftojë deri në ndeshjen e fundit.

Çfarë mendimi keni për Xavin?

Identiteti i Barcelonës nuk ka ndryshuar. Është një skuadër me një stil shumë të qartë dhe Xavi e mishëron në mënyrë perfekte. Barcelona është përmirësuar shumë. Mendimi im është se ata po bëjnë shumë mirë.”

Dy vite pa një “El Clasico” në Bernabéu…

Hera e fundit ishte e paharrueshme. Të gjithë e kemi në zemër atë që ka ndodhur.