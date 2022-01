Ancelotti i kundërpërgjigjet Xavit: Nuk na dominuan, tërheqja ishte strategji

Xavi Hernandez deklaroi pas El Clasicos se Barcelona e tij, përtej eliminimit, ishte superiore në fushë, por nuk është dakord Carlo Ancelotti:

“Nuk mund të jem dakord me Xavin, ndeshja ishte e barabartë. Ata kishim më shumë kontrollin e topit, por të mos harrojmë që ishim të pafat kur pësuam golin e parë. Nuk dominuan ata, por as ne. U tërhoqëm për të goditur nëpërmjet kundërsulmit. Kemi futbollistë me karakteristika të tilla që mund të godasin në kundërsulm Të tre golat që shënuam ishim spektakolarë.”

Barcelona e shënoi golin e barazimit 2-2 pikërisht në momentin e daljes nga fusha të Modricit, që ia la vendin Valverdes.

“Ka cilësi të jashtëzakonshme, nuk mund t’i bësh presion kollaj. Port ë mos harrojmë që Valverde që na çoi në finale. Sigurisht me largimin e Lukës humbëm diçka, por ama Federico shënoi golin e fitores.”