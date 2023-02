Ancelotti: Kampionati edhe më i vështirë pas barazimit, Benzema vuan

Real Madrid nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1 në derbi ndaj Atletico Madrid. Madje, Los Blancos edhe mund të kishin dalë pa asnjë pikë teksa ai që shpëtoi të besuarit e trajnerit Carlo Ancelotti ishte i riu Alvaro Rodriguez që shënoi në fundin e ndeshjes.

Vetë tekniku italian e pranoi pas sfidës se triumfi në La Liga ishte i vështirë para barazimit me Atleticon, ndërsa tashmë është bërë edhe më i vështirë me Barcelonën që në rast triumfi me Almerian do të shkëputej me 10 pikë nga Reali. Ndër të tjera, Ancelotti u shpreh se ndaj Atleticos ishte një ndeshje në të cilën Karim Benzema vuajti shumë.

“A u mbyll kampionati? Nuk është një lamtumirë, por mund të them me siguri se është shumë më e komplikuar se më parë. Gjithsesi, skuadrës i duhet të luftojë deri në fund dhe më pas të shohim. Më vjen mirë që golin e Alvaros, sezonin e ardhshëm do të jetë gjithnjë pranë skuadrës së parë pasi ka një kualitet që pak e kanë në moshën e tij. Do të flas me Raul dhe do ta menaxhojmë mirë sepse mund t’i duhet edhe të rinjve.

Benzema? Ishte një ndeshje e vështirë për të, na mungonte pak freski sa i takon aspektit psikologjik, duhej edhe të shkonim më shpejt në zonën e kundërshtarëve. Megjithatë, Benzema është i rëndësishëm dhe pas Botërorit ka shënuar shumë gola”, u shpreh Ancelotti.