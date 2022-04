Ancelotti, për deklaratën e Xavit: Nëse je i dobët pa top, nuk po luan mirë

Carlo Ancelotti është përfshirë në debatit që ka qenë i zhurmshëm në futbollin spanjoll gjatë javës së kaluar, pasi Xavi bëri komente se si Barcelona e ka detyrim për të fituar dhe luajtur mirë. Për këtë çështje, trajneri i Realit të Madridit theksoi se futbolli ka faza sulmuese dhe mbrojtëse dhe se të luash mirë nuk do të thotë vetëm të menaxhosh mirë zotërimin e topit.

“Çfarë do të thotë të luash mirë? Për mua, të luash mirë do të thotë të bësh mirë kur ke topin dhe gjithashtu kur nuk e ke topin, pasi mund të luash mirë edhe në mbrojtje. Për shembull, me ndeshjen e parë Manchester City kundër Atleticos së Madridit pashë që Atletico mbrohej shumë mirë. Nëse luani mirë me topin, por dobët pa top, atëherë nuk mendoj se jeni duke luajtur mirë në përgjithësi. Futbolli ka të bëjë edhe me sulmin, edhe me mbrojtjen.”

Ai gjithashtu iu përgjigj pretendimit të Xavit se trajneri i Barcelonës mund të jetë puna më e vështirë në botë.

“Çdo klub ka kërkesa unike, të tilla si fitimi i titujve, luajtja e një futbolli dëfryes, apo shmangia e rënies nga kategoria”, – tha Ancelotti.

– “Është e vështirë të jesh trajner kudo, kështu që nuk e di se ku është më e vështirë. Por, ne të gjithë e duam këtë punë.”

Sa i përket ndeshjes së radhës me Sevillan, Ancelotti theksoi:

“Kemi pasur kohë për t’u rikuperuar, për t’u përgatitur kundër këtij kundërshtari të fortë. E dimë se do të jetë një ndeshje e vështirë, por ne jemi të përgatitur fizikisht dhe mendërisht. Të gjithë presin që Reali të rrëshqasë, por shpresoj që kjo të mos ndodhë. Gara për titull nuk ka përfunduar ende. Sevilla ende po lufton shumë për të fituar titullin ose të paktën për të përfunduar në top-katërshe”.