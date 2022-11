Anësori i Kosovës “skeptik” për rinovimin, në verë ndryshon skuadër

Mërgim Vojvoda është aktivizuar në nëntë ndeshje këtë sezon për Torinon në Serie A teksa prej dy sezoneve, 27-vjeçari është shndërruar në një prej futbollistëve titullarë të formacionit “Granada”.

Megjithatë, pavarësisë vazhdimësisë pozitive, verën e ardhshme lojtari i përfaqësueses së Kosovës mund të ndryshojë destinacion verën e ardhshme. Anësorit të djathtë i skadon kontrata në vitin 2024, por së fundmi lojtari nuk ka asnjë qëllim të nisë negociatat për rinovimin e saj.

Në këtë formë, drejtuesit e Torinos janë të të gatshëm të marrin masa dhe nëse nuk ndryshohet qëndrim nga ana e Vojvodës, atëherë ata do të tentojnë ta shesin në verën e vitit 2023, por të mos e humbur më pas futbollistin me parametër zero.