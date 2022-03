Anglia fiton me përmbysje në “Wembley”, Zvicra shkon “pa humor” ndaj Kosovës

Anglia fiton me përmbysje në takimin miqësor ndaj Zvicrës në “Wambly”. Në Londër, tekniku Southgate zbriti në fushën e lojës me disa ndryshime në formacionin titullar, sidomos në mbrojtje, ndërsa në krahun tjetër zviceriani Yakin u prezantua praktikisht me formacionin më të mirë.

Pjesa e parë foli për Zvicrën, që pavarësisht së nuk dominoi në qarkullimin e topit, krijoi më shumë raste dhe frytet i morën shumë shpejt, pasi Embolo shënoi golin e avantazhit në minutën e 22-të.

Disavantazhi vendosi disi në lëvizje “tre luanët”, por goli i barazimit erdhi në goditjen e parë në portën e Omlin. Në minutën e parë shtesë të fraksionit të parë Luke Shaw barazoi rezultatin. Në pjesën e dytë, anglezët ndryshuan fytyrë me zëvendësimet e shumta, duke dominuar pothuajse në çdo sektor, duke vizituar vazhdimisht portën e kundërshtarit. Përmbysja u konkretizua në minutën e 78-të, me Harry Kane, i cili realizoi nga pika e bardhë e penalltisë.

Një përmbysje karakteri dhe pse në një ndeshje miqësore për Anglinë, ndërkohë Zvicra tashmë kthen fokusin nga takimi i radhës, ndaj Kosovës në 29 mars, ndërsa në të njëjtën ditë, nënkampionët e Europës do të masin forcat përballë Bregut të Fildishtë.