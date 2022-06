Anglia i shënon pesë gola Kosovës, Dardanët e vegjël dorëzohen pa kushte ndaj britanikëve

Kosova U21 e ka pasur të pamundur të përballojë forcën e moshatarëve të Anglisë teksa është mposhtur në shtëpi me rezultatin 0-5. Në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Euro 2023, Dardanët e vegjël u dorëzuan pa kushte me britanikët që shënuan gol në minutën e dytë duke e vendosur ndeshjen në shinat e duhura. Ishte Lewis-Potter që kaloi në avantazh “3 Luanët”, teksa 11-të minuta më pas Gordon i Everton dyfishoi shifrat.

Me rezultatin 0-2 u mbyll pjesa e parë, teksa në fraksionin e dytë, Anglia nuk e hoqi këmbën nga gazi duke shënuar edhe tre gola të tjerë. Në dy raste ishte Cameron Archer i Aston Villas- ndërsa në fund për të konfirmuar mbrëmjen “Jo”, Krasniqi shënoi një autogol për të regjistruar shifrat përfundimtare 0-5.

Pas kësaj ndeshje, Anglia vijon kryesimin e grupit me 25 pikë pas 9 ndeshjeve teksa Kosova renditet e katërta me 11 pikë. Kujtojmë se pjesë e këtij grupi është edhe Shqipëria U21 që renditet në vendin e pestë me nëntë pikë.