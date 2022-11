“Ankohet” Southgate: Mund të fitoj Botërorin, por askush nuk ma fal disfatën me Italinë

Dështimi në finalen e Euro 2020 përballë Italisë në vitin e kaluar, duket se ende nuk është hedhur pas krahëve nga ana e trajnerit të Anglisë, Gareth Southgate. Madje, më saktë janë kritikët ato që gjithnjë e “godasin” teknikun e kombëtares në një pikë mjaft të ndjeshme. Së fundmi, në një intervistë për italianen Repubblica, Southgate thekson se në ishull, do t’ia kujtojnë dështimin në finalen e Europianit, edhe nëse ai fiton Kupën e Botës në Katar.

“Dështimi në finalen e Europianit është diçka që do mbetet pjesë e imja për të gjithë jetën. Për shumë kritikë unë do të mbetem ai trajneri që humbi finalen në shtëpi, madje do ta kujtojnë edhe nëse unë fitoj Kupën e Botës në Katar.

Në mendimin tim, problemi ynë në finalen kundër Italisë ishte që kaluam në avantazh pas vetëm dy minutash lojë. Gjatë turneut ne kishim pësuar vetëm një gol dhe si pa kuptuar u kthyhem shumë në mbrojtje. Hoqëm dorë nga presioni lart dhe zotërimi i topit, pasi Italia barazoi, pësuam edhe një tronditje psikologjike”, u shpreh Southgate.