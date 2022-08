Antony kërkon largimin, Schreuder: Luajmë ne në Champions, jo Man. UTD

Ajax triumfoi minimalisht në transfertën e Sparta Roterdam, por vëmendja e klubit është e përqendruar te braziliani Antony.

Sulmuesi refuzoi grumbullimin për këtë sfidë sepse po shtyn për një transferim të tij te Manchester United.

Pas ndeshjes, në Roterdam, trajneri i “harkëtarëve”, Alfred Schreuder foli hapur mbi këto zëra, duke i bërë thirrje lojtarit të qëndrojë në Amsterdam.

“Unë dua që Antony të qëndrojë. Unë mendoj se klubi nuk do ta shesë atë. Shifrat janë të frikshme, por unë e di se ne nuk do të gjejmë më të mirë se ai në rast largimi. Kam besim te klubi, pasi ne kemi përparësi projektin, jo paratë, pasi jemi në një pozicion “komod” financiarisht. Të them të drejtën, unë e kuptoj Antony, por ai luan për Ajax. Ne do të luajmë në Champions League, Manchester United jo dhe ata janë në ndërtim e sipër”- tha Schreuder.