Anulimi i golit të Juves, shoqata e arbitrave shpjegon arsyen

Anulimi i golit të Milik në minutat e fundit të ndeshjes e Juves me Salernitanën solli një sërë reagimesh.

Shoqata e arbitrave ka reaguar në lidhje me vendimin e VAR dhe ka theksuar se arbitrat e kësaj ndeshjeje nuk e kanë pasur dhomën që shërben për të parë episode të tilla dhe si rrjedhojë nuk është parë qartë as rasti i Milik.

“Në lidhje me episodin që ka të bëjë me Juventus-Salernitana, nga çfarë shihet në një video të publikuar në fund të ndeshjes, organi teknik i Can ka parë të gjitha imazhet e vëna në dispozicion të Var dhe Avar për çështjen në fjalë, duke mos gjetur asnjë korrespondencë me videon në fjalë. Organi teknik i Can, i ka kërkuar shprehimisht kompanisë që ofron shërbimin teknologjik për VAR nëse dhoma në fjalë, e përcaktuar si taktike, ishte në dispozicion të stafit të VAR për ndeshjen e luajtur në stadiumin e Juventus. Përgjigja që u dha dhe përfundimi është se dhoma nuk ishte në dispozicion për VAR dhe për këtë arsye nuk ishte i përdorshëm nga arbitrat. Me atë që është saktësuar jemi të bindur se e kemi sqaruar episodin”-sqaron shoqata e arbitrave.