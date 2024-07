Anulohet stërvitja dhe konferenca e Holandës një ditë para gjysmëfinales së EURO 2024

Holanda ka anuluar stërvitjen dhe konferencën për shtyp të planifikuar për pasditen e kësaj të marte pas një vonese në planet e udhëtimit të ekipit përpara gjysmëfinales të së mërkurës kundër Anglisë.

Këtë lajm e ka bërë publik vetë Federata e Futbollit të Holandës, përmes një reagimi në faqen zyrtare ku thekson se anulimi i transportit me tren solli si pasojë vonesën e mbërritjes së skuadrës në Dortmund.

“Skuadra holandeze nuk do të arrijë në Dortmund para kësaj mbrëmje. Holanda do të udhëtonte me tren nga Wolfsburg në Dortmund, por anulimi i kësaj forme transporti solli edhe anulimin e stërvitjes e të konferencës. Skuadra do të mbërrijë në Dortmund me aeroplan këtë mbrëmje në orën 21:20. Për këtë arsye, konferenca për shtyp në stadiumin e Borussia Dortmund me trajnerin Ronald Koeman dhe Nathan Ake, e cila për fat të keq ishte planifikuar për në orën 19:45 nuk mund të ndodhë në këtë moment duke kërkuar opsione të tjera”-bëhet me dije në njoftimin e federatës holandeze.