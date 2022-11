Apolonia eviton disfatën, Burreli dorëzohet dy minuta para fundit

Burreli dhe Apolonia u ndanë në barazim 1-1 në ndeshjen e vlefshme për Kategorinë e Parë. Në fakt, vendasit ishin shumë pranë triumfit pasi kishin kaluar të parët në avantazh me anë të Stanës në minutën e 69-të.

Por, miqtë nuk u dorëzuan dhe dy minuta para se të mbyllej ndeshja, gjetën rrugën e rrjetës me anë të sulmuesit Eljo Gjata. Në fund, fierakët mund edhe të kënaqen me një pikë duke parë si shkoi ndeshje teksa sërish mbeten në zonën e ftohtë të klasifikimit pasi renditen të 10-tët me nëntë pikë, ndërsa nga ana tjetër, Burreli është në vend të nëntë me 10 pikë.