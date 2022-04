Arapi: Fitoret do të vijnë, Teutës nuk i shkon për shtat kjo situatë

Trajneri i Teutës, Renato Arapi foli në emisionin Gol Pas Goli në Supersport pas barazimit 1-1 ndaj Vllaznisë. Teknikut të durrsakëve i ka pëlqyer grinta e treguar në fushë, ndërsa shtoi se pozita në klasifikim nuk i shkon për shtat emrit të Teutës.

“Jam i kënaqur me grintën që ka treguar ekipi, mund të shënonim me L.Vilën, më kënaq barazimi për mënyrën si erdhi. Po të luajmë kështu, do të vijnë edhe fitoret se më pëlqen fakti që skuadra lufton në fushë. Lorenco ka pasur temperaturë dhe vetëm dy ditë stërvitje kishte ndaj u zëvendësua shpejt”.

Ne edhe kur jemi munduar të qëndrojmë mbrapa për të mos i lënë hapësirë kundërshtarit sërish kemi gabuar, ndërsa në dy ndeshjet e fundit kemi krijuar më shumë dhe kemi qenë më të qartë. E rëndësishme është të arrijmë objektivin sepse kjo situatë nuk i shkon për shtat Teutës.

Dëmtimi i Hykës? “Po krijojmë një fizionimi, në këto dy ndeshjet e fundit ndryshimet kanë qenë të paktë. Dihen vlerat e Hykës, më vjen keq për dëmtimin shpresoj të mos ketë gjë serioze sepse po kapte ritmin dhe do të na ndihmonte shumë”, u shpreh Arapi.