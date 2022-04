Arapi: Goli i Partizanit i parregullt, s’ka rëndësi kush prek topin

Teuta humbi 3-1 përballë Partizanit, edhe pse skuadra durrsake kaloi e para në avantazh. Trajneri i kampionëve në fuqi, Renato Arapi foli pas ndeshjes për “Gol pas Goli” në Supersport, duke deklaruar se goli i Xhuliano Skukës ishte i parregullt.

“Deri në momentin që pësuam golin, ekipi i Partizanit nuk kishte krijuar asnjë rast. Nëse nuk do quhej gol i rregullt ai gol, tani do të flisnim ndryshe. Forca jonë reale kjo është, do mundohemi të marrim maksimumin me këto mundësi që kemi.

Po kalojmë gjendje jo të mirë, por ndikojnë te morali edhe goditjet e arbitrave. Në pjesën e dytë nuk ishim efikas. I qëndroj mendimit që goli i Skukës ishte ‘offside’. Nuk ka rëndësi se kush e devijon topin.

Edhe sikur ta ketë prekur përsëri Lorenco, është ‘offside’. Nuk është e qëllimshme, kur është dyluftim patjetër që është offside. Ishte detyra e Grudës për topin e kthyer, ishte një moment që nuk kishim vëmendje”, deklaroi trajneri i Teutës.