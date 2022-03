Arapi: Pësuam në mënyrë naive, tentojmë kualifikimin në Laç

Renato Arapi shpreh keqardhjen për humbjen në sfidën e parë gjysmëfinale të Kupës ndaj Laçit në “Niko Dovana”. Trajneri i ekipit durrsak gjithsesi nuk e humb shpresën kualifikimin.

“Do të tentojmë gjithçka në ndeshjen e kthimit. E kishim përgatitur ndeshjen për të qenë të kujdesshëm, goli i pësuar ndryshoi gjithçka sa i përket interpretimit të lojës. Më vjen keq për golin e dytë, pasi e pësuam në mënyrë naive. Është pjesa që kemi punuar më shumë. Me ndërrimet që bëmë jam i kënaqur, me golin e shënuar jemi në lojë për kualifikimin. Duhet të jemi më të qetë, duhet të marrim më shumë përsipër. Me futjen e Sebinos, lojtar me përvojë, reagimi ishte pozitiv.”

Ndeshja e kthimit: “Do të jetë një ndeshje e vështirë, sepse do të duhet ta fitojmë. Kemi kohë për ta përgatitur ndeshjen, nuk duhet humbur besimi, duhet të punojmë shumë.”

Penalltia e anuluar: “Nuk e di, më duket se ka kontakt te këmba. Hebaj po fokusohet tek topi, ndërsa mbrojtësi i Laçit të sulmuesi ynë.”