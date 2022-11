Araujo, në “Katar 2022”, mbrojtësi falënderon Barcelonën

Ronald Araujo do të jetë në Kupën e Botës “Katarit 2022”. Pavarësisht dëmtimit që e ka lënë jashtë fushës muajt e fundit, qendërmbrojtësi i Barcelonës do të udhëtojë me përfaqësuesen e Uruguait drejt vendit aziatik ku zhvillohet eventi madhor sportiv i vitit.

Kjo është arsyeja pse mbrojtësi ka dashur të falënderojë drejtuesit e klubit “blaugrana” për mirëkuptimin e tyre, pasi Araujo nuk ka mundur të luajë për një pjesë të rëndësishme të sezonit pikërisht për shkak të dëmtimit me kombëtaren:

“Faleminderit Klubi i Futbollit Barcelona”, postoi ai në Twitter si përgjigje ndaj një postimi nga vetë ekipi katalan që njoftoi grumbullimin e tij nga Uruguai.