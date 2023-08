“Armiqtë e klubit”, Shkupi reagon ashpër ndaj tifozëve “rebelë”

Rrugëtimi europian i Shkupit përfundoi në Sofie. Nënkampionët e Maqedonisë së Veriut, u mposhtë të enjten 1-0 nga bullgarët e Levskit. Që u kualifikuan në raundin e tretë të Conference League me rezultatin e përgjithshëm 3-0.

Problemet nuk munguan në takimin e parë në Shkup, aty ku nuk mungoi përplasja mes tifozëve të skuadrës shqiptare dhe atyre të Levskit.

Me anë të një komunikatë zyrtare, bardhekaltrit e Shkupit dënojnë veprimet e pahijshme të tifozëve. Kryesisht të një pjese të grupimit “Shvercerat”.

KOMUNIKATA E SHKUPIT

“Ne si administratë klubi 4-5 vite sakrifikojmë familjen, kohën dhe buxhetin tonë për ta ngritur KF Shkupin një nivel më lartë. Për të valëvitur më mirë flamujt që përfaqëson ky klub. Sa shumë sakrifikojmë kohën, mundin, rezistimin e familjes sonë për këtë punë.

Të ashtuquajturit “tifozë”, që thonë se jemi tifozë, luajnë me të ardhmen e këtij klubi. Vetëm për të bërë shfaqjen e tyre. Ne e kuptojmë se, të drejtuar nga një grup individësh, njerëz që pretendojnë se janë mbështetës në petkun e tifozëve, vetëm përpiqen të dëmtojnë këtë klub. Dhe dëmin e bëjnë në çdo ndeshje të madhe.

Imagjinoni që çdo vit për shkak të këtyre individëve humbin mijëra euro nga buxheti i klubit. Dhe pengohet ecuria e klubit. Si pasojë e këtyre humbjeve, klubi u eliminua nga kupa dhe kampionati. Ata që e bëjnë këtë gjë nuk janë kundërshtarë, por ata që pretendojnë se janë mbështetësit tanë. Nuk e dimë se kush i drejtoi, por është e qartë se ata nuk janë përkrahës, por armiq.

Kemi një vërejtje të vogël edhe për ata që i drejtojnë këta njerëz. Në vend që ta tradhtoni klubin e Shkupit nga Brenda, na dalin përpara për të biseduar. Nëse mendoni se mund të arrini diku duke dëmtuar klubin e Shkupit, se mund të na detyroni të largohemi, jeni pak mendjelehtë. Për klubin e Shkupit kemi luftuar deri më sot dhe tani e tutje do të luftojmë edhe më shumë.

Jemi të sigurt se me ne do jenë edhe tifozët e Shkupit që logjikojnë dhe që vërtetë e duan këtë klub. Lusim institucionet tona kompetente të hetojnë këto ngjarje. Nga dita e nesërme do të ngremë padi penale në prokurori dhe polici, për të hetuar këto çështje, sepse nuk është gjë tjetër veçse tradhti.

Paramendoni një klub që do të drejtojë futbollin e vendit dhe do të çojë klubin në një nivel tjetër. Por i bllokuar nga tradhtarët brenda, jo nga rivalët e tij. Dhe ky është grupi i individëve që thotë se e do KF Shkupin.

Që sot, pa dallim nëse individët që e duan vërtetë KF Shkupi janë në anën tonë apo jo, ne jemi të gatshëm ta luftojmë. Pavarësisht ndodhive, çdo pabesie dhe çdo tradhtie, KF Shkupi do të arrijë nivelin që dëshirojmë.

Ata që i shkaktuan duhet ta dinë shumë mirë këtë gjë.

Gjobat që kemi paguar vitin e kaluar ishin mbi 60 mijë euro, ndalesa për të mos luajtur në fushën tonë për javë të tëra, eliminimi nga kupa. Ndoshta për shkak të këtyre ngjarjeve humbëm kampionatin. Personat që e kanë bërë këtë dëm thonë se janë tifozë të KF Shkupit. Personat që tradhtojnë klubin dhe dëmtojnë klubin tonë nuk kanë mundësi të jenë përkrahës të KF Shkupit.

Gjithashtu, duam të theksojmë se këta persona që sillen kështu e dëmtojnë futbollin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zhvillimin e futbollit. Federata, policia dhe organet kompetente duhet të nisin punën e nevojshme për të parandaluar një gjë të tillë.

Ata që shkaktuan një gjobë prej 42.000 euro në ndeshjen tonë të dytë zyrtare sivjet, nuk kanë si ta duan këtë klub. Është thjesht një tradhti. Këta njerëz po përdorin reputacionin e klubit për të bërë shfaqjen e tyre. Kur nuk e ndihmuan këtë klub me asnjë denar për 5 vjet, kur nuk na dhanë dorën për të na ndihmuar, kur askush nuk tha se duhet të vijnë të na mbështesin.

Të na sponsorizojnë, ne duhet të luftojmë me njerëzit tanë, në vend që ta drejtojmë luftën kundër kundërshtarëve tanë. Kaq! Nëse duhet të luftojmë me ata që dëmtojnë klubin, le të urdhërojnë, do luftojmë.

Asnjë grup, asnjë individ nuk është superior përballë KF Shkupit.

Do kërkosh ndihmën e klubit, do të ndjekësh ndeshjet falas, nuk do të kontribuosh për të mirën e klubit dhe do të bësh humbje mijëra euro për klubin. Dhe pastaj do të thuash që unë jam një tifoz i KF Shkupit. Ata që e bëjnë këtë dëm nuk janë mbështetës të këtij klubi, por armiq. Tani e tutje do të merren të gjitha masat e nevojshme, nëse është e nevojshme ndeshjet do të luhen diku tjetër, por do të parandalojmë dëmtimin e klubit tonë.

Nuk do të lejojmë njerëz që nuk kanë fjalë në klub, që nuk bëjnë mirë për klubin, të dëmtojnë të ardhmen e klubit. Bëjnë bonuse apo bëjnë show mbi KF Shkupin.

Nëse paratë që shkojnë për këto gjoba mund të investohen në mjedisin rinor dhe të rinjtë, jeta e shumë të rinjve në të ardhmen mund të jetë shumë e ndryshme.

Me respekt për opinionin, Administrata e KF Shkupi”.