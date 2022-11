Arriti kulmin te Napoli, 35-vjeçari i jep fund karrierës me kombëtaren

Karrierës së sllovakut Marek Hamsik me përfaqësuesen e vendit të tij i vjen fundi. Ish-futbollisti i Napolit, aktualisht pjesë e Trabzonsporit në Turqi, ka luajtur ndeshjen e fundit me kombëtaren. Pak minuta para përfundimit të ndeshjes miqësore me Kilin, 35-vjeçari u zëvendësua dhe në këto momente shpërtheu në lot. Për disa minuta ai u duartrokit nga tifozët, që e përshëndetën me ovacione.

Marek Hamsik numëron në total 136 ndeshje me kombëtaren, si dhe ka shënuar 26 gola. Kulmin e karrierës e arriti në radhët e Napolit, ku luajti për 8 sezone (408 ndeshje në Serinë A, 100 gola).