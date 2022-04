Asnjë fitore ndaj Milan këtë sezon, Inzaghi: Vendosin episodet, ja cili është qëllimi ynë

Derbi i Madonninës është ndeshja më e rëndësishme e kësaj jave në Itali, me Inter-Milan që do të përballen të martën në orën 21:00 në “San Siro”, në takimin e dytë gjysmëfinale të Kupës së Italisë dhe me përballjen e parë mes tyre që u mbyll me barazimin 0-0.

Trajneri i “zikaltërve” Simone Inzaghi, në konferencën për mediet të dhënë në prag të supersfidës, u shpreh se qëllimi është finalja e kupës, por theksoi se çdo gjë mund të ndodh ndaj kujdesi duhet të jetë maksimal.

Interi nuk ka fituar asnjë prej përballjeve me “kuqezinjtë” gjatë këtij sezoni dhe kjo ndeshje shihet si një mundësi për të “kthyer pllakën”nga ekipi i Inzaghit.

Në çfarë gjendje është ekipi përpara këtij takimi? – “Janë plot energji dhe të motivuar, ne e dimë rëndësinë e sfidës dhe çfarë përfaqëson për ne. Vijmë nga tri fitore radhazi dhe jemi gati”

A mund të fitohet të paktën një derbi në këtë sezon? – “Kjo është e katërta përballje, nesër duam të fitojmë sepse synimi është finalja e Kupës. Mund të kishim arritur më shumë më parë, por episodet janë vendimtare dhe duhej të ishim të mirë për t’i trajtuar në kohën e duhur.”

Çfarë dëshironi më shumë për ta realizuar qëllimin? – “Kur e dini rëndësinë e golave ​​si mysafirë, duhet ta keni parasysh që do të duhet të jeni të kujdesshëm dhe të përqendruar, edhe nëse është e nevojshme për kohën shtesë”.

Çfarë mendoni për rregullin e golave ​​si mysafirë, ende aktiv në Itali? – “Ishte diskutuar, por ne do të vazhdojmë kështu dhe e pranojmë. Duke mos shënuar në ndeshjen e parë, duhet ta marrim parasysh kujdesin që duhet të tregojmë për nesër në mbrëmje”.

A është nesër koha e duhur për të fituar në Milano? – “Audienca jonë do të na tërheqë zvarrë ashtu siç ndodhi kundër Veronës. Nesër nuk do të jemi vetëm, tifozët do të na ndihmojnë”

Çfarë efektesh do të ketë ky derbi në garën për titullin? – “Një finale është e vlefshme, por e përsëris se janë dy kompeticione të ndryshme. Nesër do t’i japim përparësi absolute ndeshjes, pasi të përfundojë, pavarësisht rezultatit, do të fokusohemi te Roma dhe kampionati ynë”.

Kur të duhet të fitosh, në fund ia del: a do ta bësh sërish nesër? – “Ne e dimë se do të duhet të luajmë ndeshjen për të fituar. Është e gjatë dhe tashmë e kam përjetuar me Lazion pas një ndeshjeje të parë 0-0. Do të shpenzojmë shumë energji, na duhet forma e duhur.”

Cila është dyshja juaj sulmuese fillestare më e mirë deri më sot? – “Unë kam pesë sulmues, të gjithë në gjendje të shkëlqyer dhe që meritojnë të luajnë në këtë ndeshje. Çdokush mund të luajë. Unë do të bëj zgjedhjen më të mirë, zgjedhja e sulmuesve varet gjithmonë nga lloji i lojës. Dzeko dhe Correa bënë një punë e madhe me Veronën, Lautaro dhe Sanchez hynë dhe të dy shënuan. Gjithmonë varet nga ndeshja dhe si evoluon ajo.”