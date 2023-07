Aubameyang e mbyll me Chelsea-n, arrin akordin me Marseille

Pierre-Emerick Aubameyang mbyll përfundimisht aventurën me Chelsea-n.

Ish-sulmuesi i Arsenal ka arritur marrëveshjen me Marseille, me lojtarin i cili është dakordsuar me kushtet e ofruara nga klubi marsejez dhe mediet franceze raportojnë se janë planifikuar edhe testet mjekësore, me sulmuesin që do të zbarkojë të enjten.

34-vjeçari do të largohet kështu nga Chelsea me parametra zero dhe do të rikthehet në Francë pothuajse pas një dekade, pasi më parë, sulmuesi është aktivizuar me St-Etienne, Lille, Dijon dhe Monaco.

Pas zyrtarizimit të Pochettino-s në stolin e londinezëve, Aubameyang ishte informuar se nuk bënte pjesë në planet e trajnerit argjentinas.

Sezonin e kaluar ai luajti në 21 ndeshje dhe shënoi 3 gola, ndërsa u rikthye pas aventurës së shkurtër te Barcelona.

Aubameyang do të firmosë një kontratë tre vjeçare me Marseille, me klubin francez që pasuron repartin e sulmit me më shumë eksperiencë, ndonëse Sanchez mund të largohet gjatë kësaj merkatoje.

Tashmë pritet vetëm që palët të firmosin kontratën dhe sulmuesi të zbres në fushën e lojës dhe të nisë aventurën e re nën urdhrat e trajneri Marcelino, pasi sezoni i ri është në horizont.