Aubameyang nuk është gati, Tuchel duhet t’i besojë Brojës

Pierre-Emerick Aubameyang është numri 9 i ri i Chelseat. Sulmuesi gabonez u largua nga Barcelona si pasojë e mbylljes së hapësira në formacionin e Xavi Hernandez ndërsa zgjodhi të rikthehej në Premier League, një kampionat të cilin ai e njeh mirë pasi më parë është aktivizuar me Arsenalin. Megjithatë, sulmuesit do t’i duhet të presë të paktën edhe një javë para se të debutojë me londinezët duke qenë se nga Spanja ka marrë një kujtim të hidhur.

Një grup grabitësish i shkaktuan dëmtime gabonezit që tashmë ka të dëmtuar nofullën dhe trajneri Thomas Tuchel theksoi në konferencë për shtyp se lojtarit duhet t’i përgatitet një maskë speciale.

“Për momentin Aubameyang nuk mund të stërvitet dhe na duhet t’i përgatisim një maskë për t’i mbrojtur nofullën. Besoj se nga java e ardhshme mund të jetë gati”, u shpreh Tuchel që në ndeshjen ndaj Ëest Ham ndoshta duhet t’i besojë më shumë minuta Armando Brojës.