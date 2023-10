Ausilio ka një mesazh për tifozët e Inter në Shqipëri: E ardhmja e futbollit shqiptar do jetë e bukur

Drejtori i Inter, Piero Ausilio ishte në Tiranë në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku mori pjesë në kursin për drejtorit e rinj sportiv. Ausilio për SuperSport u shpreh se gjeti një Federatë shumë moderne ndërsa pati edhe një mesazh për të gjithë tifozët e Inter në Shqipëri.

-Sa e rëndë është përgjegjësia të jesh drejtor sportiv i Inter, që është një klub i rëndësishëm, të shikosh 70 mijë tifozë në stadium edhe për ndeshjet me skuadrat mesatare apo të vogla, gjithë këta njerëz që duan Interin, sa e rëndë është përgjegjësia teksa ndien dashurinë, por dhe detyrën për të kënaqur këta njerez?

“Nuk është e vështirë, ka shumë krenari të shikosh gjithë këta njerëz gjithë këtë pasion, ndiqemi nga shumë tifozë që janë fantastik, më jep vetëm më shumë forcë për të punuar më shumë për t’i bërë gjërat mirë, për të dhënë gjithë energjite e mundura bashkë me stafin, për të kërkuar që bëjmë më të mirën për Interin, nuk është apsak e vështirë, por është vetëm një kënaqësi dhe krenari”.

-Ka shumë tifozë të Interit këtu në Shqipëri, një mesazh për këta tifozë që ju ndjekin nëpërmjet SuperSport Albania?

“Ju dërgoj një përshëndetje të dashur dhe një përqafim të madh të gjithë tifozëve të Interit në Shqipëri, e di që na ndiqni dhe vazhdoni ta bëni sepse do të bejmë gjithçka për t’ju dhuruar kënaqësi të mëdha”.

-Një koment për Shqipërinë, përshtypjet tuaja për të dhe vizitën në qendrën sportive “Shtëpinë e Futbollit” këtu në Shqipëri?

“Gjeta një Federatë shumë moderrne, që po bën gjithçka për të rritur futbollin këtu në Shqipëri, strukturat e dëshmojnë këtë edhe zgjedhja e Sylvinhos dhe stafit të tij, një person që ka qenë një futbollist shume i rëndësishëm dhe ka bërë shumë eksperienca edhe si trajner, kam patur rastin ta njoh edhe kur punonte me Mancinin dhe janë të gjitha gjëra që shkojnë në të njëjtin drejtim, atë të një rritjeje të madhe, e shikoj lëvizjen e futbollit shqiptar me një të ardhme shumë të bukur, dhe jam këtu, të enjten do të shoh ndeshjen dhe besoj se do të jetë një rast shumë i mirë”.

-Një mesazh për drejtorët e rinj sportiv…

“Mund t’u them që duhet të bëjnë gjithçka me shumë pasion, është një punë e bukur, por që kërkon sakrificë dhe lodhje por edhe kompetencë dhe nesë dikush i ka të gjithë këto virtyrte do të vijnë edhe shume suksese”.