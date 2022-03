Aventurë e mërzitshme në Paris, mesfushori “bën valixhet” për në Spanjë

Georginio Wijnaldum u transferua në vere te klubi i PSG me paramtra zero nga Liverpool. Pritshmëritë për holandezin ishin të larta duke marrë parasysh atë që kishte treguar me fanellën e The Reds. Por, mesfushori nuk pati impakt në Paris ndërsa trajneri Mauricio Pochetino për asnjë moment nuk e ka konsideruar si një element të rëndësishëm për 11-tëshen titullare.

Në këtë formë, Wijnaldum ka nisur të mendojë për sezonin e ardhshëm dhe për të rimëkëmbur karrierën e tij. Futbollisti preferon të vijojë karrierën në Spanjë, ndërsa një nga ekipet që preferon cilësitë e tij është Atletico Madrid.

Spanjollët do të humbasin Ander Herreran dhe në mesfushë mund të krijohet hapësira ideale për 31-vjeçarin e PSG. Problemi i vetëm mbetet paga e tij prej 10 milionë euro në sezon, megjithatë në këtë pikë ka vend për diskutim pasi lojtari sheh si primare rifitimin e minutave dhe rikthimin në të qenurit një futbollist i rëndësishëm.