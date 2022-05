AZ Alkmaar ndal Ajaxin, Feyenoordi i heq fitoren PSV-së “in extremis”

Gara për titullin e Eredivisies, mund të rihapej kur kanë mbetur për t’u luajtur dy javët e fundit, por PSV Eindhoveni nuk përfitoi nga ndalesa e Ajaxit. Në raundin e 34-t, Ajaxi i Amsterdamit bëri një hap të gabuar teksa barazoi 2-2 në fushën e AZ Alkmaarit, por sërish diferenca me PSV mbeti 4 pikë.

“Harkëtarët”, edhe pse kaluan të parët në epërsi me Brobbay në fundin e fraksionit hapës, pas bashkëpunimit që pati me Taylor, nuk ia dolën të merrnin maksimumin e pikëve, pasi vendësit barazuan në të 62-tën me Pavlidis, për të ardhur më pas te goli I 2-1, i shënuar nga Evjen. Gjithsesi, Ajaxi arriti të shmangte humbjen falë golit të Alvarez të shënuar katër minuta para përfundimit të kohës së rregullt.

Nuk përfitoi PSV Eindhoveni, që shpërdori epërsinë e dyfishtë ndaj Feyenoordit të Roterdamit të krijuar në pjesën e parë falë një dygolëshi të shënuar nga Gakpo brenda gjysmë ore lojë (16’, 29’).

Vendësit shkurtuan diferencën në 1-2 me Dessers pak para fundit të sfidës, ndërsa në minutën e fundit shtesë fituan një penallti të shndërruar në gol po nga Dessers. Pas javës së 32-të, Ajaxi kryeson me 79 pikë, ndërsa PSV ndjek me 75.