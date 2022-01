Bajrami i shënoi Romës, Mourinho: Donim ta bënim interesante, me rezultatin 0-5 njerëzit do shuanin TV

Roma kaloi pa shumë probleme Empolin në transfertë teksa e mposhti me rezultatin 2-4. Në fakt, verdhekuqtë “lëshuan pe” në lojën e tyre duke qenë se në fraksionin e parë shënuan katër gola dhe më pas ulën ritmin ndërsa vendasit përfituan dhe shënuan dy herë, e në një prej golave autor ishte lojtari i kombëtares së Shqipërisë, Nedim Bajrami i cili e gjeti për herë të gjashtë rrugën e rrjetës në Serie A.

Gjithsesi, friulianët nuk kishin forcën për të hapur panik te kryeqytetasit, ndërsa pas sfidës trajneri i Romës, Jose Mourinho theksoi me shaka se në pjesën e dytë të besuarit e tij ulën ritmin për ta bërë ndeshjen më interesante.

“Pjesa e dytë e Romës? E bëmë enkas për tifozët, donim ta bënim pak më interesante ndeshjen. Nëse sfida do të shkonte 0-5, atëherë të gjithë do të shuanin TV dhe nuk do ta ndiqnin më pjesën e mbetur të takimit”, u shpreh Mourinho.