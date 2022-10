Ballkani në transfertën turke, Nexhipi: Na ka munguar fati, Slavia me buxhet 40 milionë euro

Drejtori sportiv i Ballkanit, Nderim Nexhipi foli në SuperSport para ndeshjes së kampionëve të Kosovës në transfertë ndaj turqve të Sivasspor. Nexhipi theksoi se futbollistët e Ballkanit kanë arritur diçka të jashtëzakonshme me hyrjen në grupet e UEFA Conference League ndërsa shtoi se me pak fat mund të kishin grumbulluar më shumë pikë.

Çfarë shpresoni? “Ne befasinë tonë e kemi arritur, futbollistët arritën diçka të jashtëzakonshme me hyrjen në grupe. Po mundohemi të japim maksimumin dhe me Cluj mund edhe të fitonim, por pësuam në fund.

Më pas ishte Slavia e Pragës me buxhet 40 milionë euro dhe bëmë paraqitje dinjitoze me fat mund të merrnim barazim. Por, është gjë e madhe që arritëm në grupe dhe do të japim maksimumin”, tha Nexhipi.