Ballkani pretendon fitoren në tavolinë për ndeshjen me Ulpianën

Ballkani nuk ia doli të fitonte ndaj Ulpianës të shtunën (1-1), por skuadra kryesuese e Superligës së Kosovës beson se do t’i marrë në tavolinë tri pikët.

Klubi nga Suhareka ka bërë ankesë në Komisionin e Garave të Federatës së Futbollit të Kosovës, me pretendimin se Ulpiana ka aktivizuar në fushë një lojtar që nuk ishte fare në protokoll. Bëhet fjalë për një lojtar që u aktivizua në minutën e 80-të. Ndërkohë tek Ulpiana shprehen të sigurt se të gjithë lojtarët e aktivizuar në ndeshjen ndaj Ballkanit kanë pasur të drejtë loje. Ajo që duhet ta zgjidhë këtë çështje, FFK-ja, për momentin hesht.

Nëse vërtetohet pretendimi i Ballkanit, kjo skuadër, që drejtohet nga Ilir Daja, do të afrohej më shumë me titullin kampion, që do të ishte i pari në histori. Ballkani kryeson me 64 pikë, 9 më shumë se Drita, që është ndjekësja më e afërt.