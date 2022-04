Banda e grabitësve dhunon sulmuesin e Lazios dhe babanë  tij, u marrin edhe Mercedesin

Përvojë se hidhur për futbollistin e Lazios, Raul Moro. Sulmuesit 20-vjeçar spanjoll kanë grabitur automjetin mbrëmjen e së enjtes teksa po udhëtonte në Unazën e Madhe të Romës i shoqëruar nga babai i tij.

Sipas burimeve policore, rreth orës 23:00, një bandë grabitësish me katër persona, duke u shtirur si agjentë të policisë, ndaluan automjetin e tyre tip Mercedes dhe pasi i dhunuan u larguan me shpejtësi pikërisht me makinën e grabitur.

Viktimat, futbollisti i Lazios dhe babai i tij, u transportuan në spital. Automjeti u gjet më pas i braktisur në Castel Giubileo. Policia ka nisur hetimet për zbardhur ngjarjen, që shokoi 20-vjeçarin dhe prindin e tij.