Barazimi me Vllazninë/ Memelli: Sot humbëm dy pikë, Zguro është djalë i çiltër

Duke folur pas barazimit 2-2 ndaj Vllaznisë në ndeshjen e zhvilluar në shtëpi, trajneri i Skënderbeut, Migen Memelli, u shpreh se kjo ndeshje ishte e mirë, megjithatë rezultati sipas tij ishte zhgënjyes.

Duke folur në emisionin “Gol pas Goli”, tekniku i korçarëve foli edhe për tensionin e kapitenit të ekipit të tij, Vangjel Zguros, për të cilin tha se duhet të reflektojë.

Memelli nuk la pa përmendur edhe rastet e humbura nga skuadra e tij, teksa shtoi se ishte “mëkat” që nuk mundën të merrnin 3 pikët sot, madje sipas tij në këtë takim humbën 2 pikë.

Ndeshja: “Kundërshtar shumë i vështirë, sepse me rivalët e tjerë Vllaznia ka bërë mjaft mirë. Sot kishim një kundërshtar shumë të fortë sidomos katërshja e sulmit ishin shumë të shpejtë e të fortë. Në këtë pikë të kampionatit po na penalizojnë disa gabime, do thoja për të mos i quajtur amatoreske si ajo e rastit të parë, kur Dajan Shehi mund të kishte bërë një “out” ose goli i dytë po ashtu. Skuadra ka luajtur shumë mirë, por rezultati në fund nuk ishte ai që duhej.”

Moduli: “Provuam këtë modul sot edhe për shkak se kishim shumë lojtarë jashtë, mesfushorë që kanë qenë në fushë që në fillim të sezonit dhe në pamundësi të tyre kishim nxjerrë Dëumfour dhe Jean Victor në mesfushë, gjithsesi ky modul dha deri diku rezultat, por që le të themi nuk mund ta ndryshoj dot rezultatin, por skuadra luajti me kurajo dhe guxim kundër një kundërshtari të fortë.”

Zguro: “Është e drejtë, madje në pushimin e pjesës së parë dhe në fushë doja që të ulë tensionet që nuk i bëjnë mirë as skuadrës sonë, as miqve të Shkodrës, por duke i tërhequr veshin publikisht, nuk na ndihmon ky lloj tensioni, por i agravon situtata dhe si e tillë bën që të kemi më pak lojë efektive në fushë. Mirë është që të rregullojë gjërat sepse ashtu na ndihmon edhe ne, por të mos harrojmë që është një djalë i çiltër dhe reagon pak si shpejt.”

Mensah: “Nuk është kjo e vetmja ndeshje është edhe ajo me Partizanin dhe kjo sot. Unë nuk mund të bëjë më shumë, pasi aty vendos lojtari, por si sulmues do zgjidhja të dribloja dhe ta çoja topin te zona e goditjes para portierit, por janë zgjedhje të lojtarit në atë moment.”

Rezultati: “Keqardhje, sepse është shumë e vështirë në kampionatin tonë kur rezultati shkon 2-0 që të kthehet, sepse loja menaxhohet më mirë dhe kundërshtari bie në presion psikologjik dhe sado cilësi të ketë është e vështirë të kthehet. Ne kemi lojtarë pa përvojë dhe nga papjekuria e tyre edhe gabojnë, por këto janë gjëra që rregullohen në terren. Çdo pikë vlen, ndërsa sot ne kemi humbur dy pikë.”

Kartoni i kuq i portierit të Vllaznisë: “Nuk di të them në këtë rast, besoj se shtyrja me dorë është evidente. Nuk e di si është rregullorja, por nuk e kam të qartë këtë pjesë, pengimi është evident. Nuk e di a është i merituar kartoni i dhënë nga gjyqtari, por më lini të reflektoj me vetem që të jap një opinion sa më të mirë”.